Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

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На підступах до Києва були зафіксовані 17 російських дронів в ніч на четвер, проте українська ППО збила 11 з них, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 були знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Також відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.