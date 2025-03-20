Інтерфакс-Україна

Події

08:39 20.03.2025

Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів

1 хв читати
Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

На підступах до Києва були зафіксовані 17 російських дронів в ніч на четвер, проте українська ППО збила 11 з них, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 11 були знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Також відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.

 

Теги: #київ #дрони #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 20.03.2025
Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

22:21 19.03.2025
Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

17:08 19.03.2025
Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

13:12 19.03.2025
Третій армійський корпус оголошує набір у Полк безпілотних систем

Третій армійський корпус оголошує набір у Полк безпілотних систем

07:45 19.03.2025
Енергосистема залізниці була уражена ворожими дронами в Дніпропетровській області

Енергосистема залізниці була уражена ворожими дронами в Дніпропетровській області

13:50 18.03.2025
Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

21:19 17.03.2025
Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

17:30 17.03.2025
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

08:35 17.03.2025
Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

00:50 17.03.2025
У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: за ніч збито 75 зі 171 ворожого БпЛА, 63 локаційно втрачені

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

До України прилетіли додаткові F-16 – Зеленський

Зеленський: Запорізька АЕС не працюватиме під окупацією

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

ОСТАННЄ

Внаслідок масованої ворожої авіаатаки в Купʼянську один загиблий, троє постраждалих

Ворог ударив по Дніпропетровщині, п'ятеро постраждалих - Лисак

Дві людини загинули та чотири постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

У Запорізькій області запровадили систему розподілу повітряних тривог

Єрмак показав наслідки російської нічної атаки Кропивницького

До 10 зросла кількість постраждалих у Кропивницькому, з них четверо дітей - поліція

Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

Трамп підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти США - ЗМІ

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області – ОВА

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА