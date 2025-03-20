Уночі на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих дронів
На підступах до Києва були зафіксовані 17 російських дронів в ніч на четвер, проте українська ППО збила 11 з них, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
"Повітряна тривога в столиці вночі не оголошувалась. Проте підступах до Києва було зафіксовано 17 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 11 були знищені засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
Також відсутня інформація щодо пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків.