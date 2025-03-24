Ворог втратив на Покровському напрямку 91 військовослужбовця - Генштаб

Окупанти втратили 91 військовослужбовця і 9 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 91 окупанта, 52 з них — безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, мотоцикл та БПЛА "Supercam". ", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22318