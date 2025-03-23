У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

Три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет зафіксовані в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшло одне судно, яке не продовжувало рухатися у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - сім суден, з них п'ять суден рухалися з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12257