Інтерфакс-Україна

Події

06:10 23.03.2025

У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

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Три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет зафіксовані в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшло одне судно, яке не продовжувало рухатися у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - сім суден, з них  п'ять суден рухалися з протоки Босфор. 

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12257

Теги: #флот #війна #рф

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