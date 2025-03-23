Двоє постраждалих, пожежа та руйнування внаслідок атаки БпЛА в Київській області - Калашник

Двоє людей постраждали внаслідок удару ворожих дронів у Бучанському районі, повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", - написав Калашник.

Також за його інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. В Броварському районі ліквідована пожежа на підприємстві. Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4817