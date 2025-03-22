Інтерфакс-Україна

Події

22:49 22.03.2025

Мирна мешканка постраждала через авіаудар ворога по Боровій у Харківській області -прокуратура

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У суботу, близько 21:15, ворог завдав авіаційного удару по с.Борова, Ізюмського району, Харківської області.

"Внаслідок атаки КАБом пошкоджено домоволодіння, а також автомобілі екстреної медичної допомоги. Літня жінка отримала травми – потерпілу дістали з-під завалів будинку. Постраждалу доставили до медичної установи для надання допомоги",- повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #постраждала #атака #харківська

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