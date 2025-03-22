Інтерфакс-Україна

Події

22:03 22.03.2025

ФБР закликало американців повідомляти про будь-яку підозрілу активність щодо підприємств, салонів чи автівок Tesla

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ФБР закликало американців повідомляти про будь-яку підозрілу активність щодо підприємств, салонів чи автівок Tesla

Федеральне бюро розслідувань (FBI) США очікує хвилю політично вмотивованих атак підприємства Tesla, в зв'язку з чим видало термінове попередження, повідомляє профіль ФБР на платформі X в суботу.

"Під час приголомшливої ​​ескалації політичних заворушень ФБР забило тривогу щодо серії скоординованих атак на електромобілі Tesla, дилерські центри та зарядні станції в дев’яти штатах.

Підпали охопили виставкові зали Tesla, пострілами розбито вікна, а внаслідок вандалізму зарядні станції стали непрацездатними, викликавши шок у громадах", - йдеться в попередженні ФБР.

"ФБР закликає всіх, хто знаходиться поблизу Tesla, негайно повідомляти про підозрілу діяльність, попереджаючи, що ставки вищі, ніж будь-коли", - наголошує відомство.

Джерело: https://x.com/FBI/status/1903492170734244078

https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250321

 

 

 

Теги: #тесла #фбр #сша

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