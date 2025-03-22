США намагаються розробити систему протиракетної оборони "Золотий купол" за ізраїльським зразком

Фото: https://www.president.gov.ua/

Американські військові намагаються розробити систему оборони "Золотий купол", яка може захистити країну від ракетних ударів на великій відстані, повідомляє CNN у суботу, посилаючись на джерела, знайомі з проблематикою.

За інформацією цих джерел у Білому домі заявили, що для виконання одного з головних пріоритетів президента Дональда Трампа Пентагон не буде шкодувати коштів.

"Золотий купол" - це спроба адміністрації Трампа зробити ребрендинг розпливчастих планів розробки системи протиракетної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола", - зазначають джерела CNN.

У той час, коли Пентагон прагне скоротити бюджет, адміністрація Трампа наказала військовим чиновникам забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових бюджетних оцінках на 2026-2030 роки - але сама система залишається невизначеною, окрім назви, - кажуть джерела.