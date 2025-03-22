США намагаються розробити систему протиракетної оборони "Золотий купол" за ізраїльським зразком
Американські військові намагаються розробити систему оборони "Золотий купол", яка може захистити країну від ракетних ударів на великій відстані, повідомляє CNN у суботу, посилаючись на джерела, знайомі з проблематикою.
За інформацією цих джерел у Білому домі заявили, що для виконання одного з головних пріоритетів президента Дональда Трампа Пентагон не буде шкодувати коштів.
"Золотий купол" - це спроба адміністрації Трампа зробити ребрендинг розпливчастих планів розробки системи протиракетної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола", - зазначають джерела CNN.
У той час, коли Пентагон прагне скоротити бюджет, адміністрація Трампа наказала військовим чиновникам забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових бюджетних оцінках на 2026-2030 роки - але сама система залишається невизначеною, окрім назви, - кажуть джерела.