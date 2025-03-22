Інтерфакс-Україна

Події

19:33 22.03.2025

Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

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Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

До трьох зросла кількість загиблих і четверо поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області, повідомляє у телеграм-каналі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на 18.50 суботи.

"Кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого", - написав Філашкін.

"У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном", - повідомив начальник ОВА раніше про постраждалих в інших районах області.

 

 

Теги: #донецька #жертви #обстріли

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