Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

До трьох зросла кількість загиблих і четверо поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області, повідомляє у телеграм-каналі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін станом на 18.50 суботи.

"Кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого", - написав Філашкін.

"У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо. У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном", - повідомив начальник ОВА раніше про постраждалих в інших районах області.