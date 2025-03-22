Інтерфакс-Україна

Події

08:16 22.03.2025

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 9 танків, 20 бронемашин, 96 артсистем, 258 БПЛА, а також 166 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 902010 (+1210) осіб, танків ‒ 10403 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 21609 (+20) од, артилерійських систем – 24944 (+96) од, РСЗВ – 1327 (+3) од, засоби ППО ‒ 1111 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30338 (+258), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 41425 (+166) од, спеціальна техніка ‒ 3782 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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