Інтерфакс-Україна

Події

06:27 22.03.2025

Три людини постраждали через атаку ворожих дронів Херсонщини

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Російські військові у п'ятницю дронами атакували мешканців Херсонської області, постраждали три людини, повідомила ОВА.

Зокрема, вдень у п'ятницю окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки.

"79-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням вуха. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - сказано в повідомленні.

Крім того, до лікарні у тяжкому стані доправили чоловіка, який постраждав через атаку російського дрона в Антонівці.

"У 64-річного потерпілого – вибухова травма, поранення живота, а також перелом щелепи, стопи та наколіника. Нині він - під наглядом медиків", - сказано в повідомленні.

А близько сьомої години вечора російські військові атакували з дрона велосипедиста у Томиній Балці.

"Під удар ворожого безпілотника потрапив 56-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг. Нині медики надають потерпілому необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/33135

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Теги: #постраждалі #херсон #обстріли

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