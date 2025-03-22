Інтерфакс-Україна

Події

04:27 22.03.2025

Надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу в альянс це відкрите питання – Віткофф

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Україна через позицію Росії та США наразі не може бути членом НАТО, але питання можливого надання їй гарантій за 5-статтею Договору альянса про колективну оборону є відкритим, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – сказав він в інтерв’ю Такеру Карлсону в ніч на суботу.

В той же час Віткофф додав, що були різні розмови про те, чи може Україна мати захист 5-ї статті.

"Чи може Україна мати це в певному відношенні від Сполучених Штатів чи європейських країн, не будучи членом НАТО. І, я думаю, що це відкрите (питання) для дискусії", – зазначив спецпосланець Трампа.

Як повідомлялося, на початку березня з ідеєю поширити на Україну дію статті 5 Договору НАТО без надання повноправного членства в Альянсі виступила італійська прем’єрка Джорджі Мелоні. На її думку, це стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Теги: #нато #україна #гарантії

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