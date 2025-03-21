Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп вважає, що робота над припиненням вогню в російсько-українській війні йде добре.

"У нас буде припинення вогню на багатьох ділянках, і поки що все йде дуже добре. І для досягнення цього припинення вогню, ви знаєте, вони (сторони – ІФ-У) мали багато зброї, спрямованої один на одного. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами. Ми збираємося досить скоро мати повне припинення вогню, а потім у нас буде контракт. Йдуть переговори про контракт, контракт щодо поділу земель і так далі, і так далі. Поки ми говоримо, це обговорюється", - сказав Трамп на брифінгу у Вашингтоні у п'ятницю.