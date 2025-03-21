Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

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Станом на 16:00 на всій лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень, з них на покровському напрямку відбулось 15 боїв, також армія РФ намагається наступати на курському та торецькому напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному зведенні у п'ятницю.

Активніше всього ворог атакував на покровському напрямку, відзначають у Генштабі. С початку дня противник 15 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка, одне боєзіткнення триває дотепер. Втім, порівняно зі ситуацією на такий саме час добу тому, активність армії РФ на напрямку дещо знизилася, в четвер було зафіксовано 28 боєзіткнень.

"На Курщині українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 13 боєзіткнень. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 8 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні. На той же період в четвер на напрямку було зафіксовано чотири бойових зіткнення.

На торецькому напрямку загарбники атакували 13 разів, чотири боєзіткнень тривають. На напрямку дещо знизилася активність ворога, в четвер на аналогічний час відбулося 18 боїв.

На лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На новопавлівському напрямку агресор атакував п’ять разів, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На краматорському напрямку противник атакував тричі, наші захисники відбили всі атаки ворога.

На куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій, успіху не мав.

На сіверському, харківському, гуляйпільському та придніпровському напрямках відмічені поодиноки бойові зіткнення.

На оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.