Інтерфакс-Україна

Події

11:34 21.03.2025

Окупанти третій день поспіль нарощують інтенсивність ударів по Україні та обстрілів у Курській області – Генштаб ЗСУ

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Окупанти третій день поспіль нарощують інтенсивність ударів по Україні та обстрілів у Курській області – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують нарощувати інтенсивність авіаційних ударів по Україні, завдавши минулої доби 94, що більше, ніж у середу (72) та вівторок (65), а також ракетних ударів (у середу був один, до того не було з вихідних).

Як випливає з повідомлень Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, окупанти наростили кількість авіабомб, які скидають по території України щодоби (у четвер 151, у середу 123), а також здійснили понад 6,4 тис артилерійських обстрілів, що більше, ніж у середу (6 тис) та у минулі три доби (не більше 5,8 тис за день).

Кількість боєзіткнень на всіх фронтах українсько-російської війни за минулу добу також зросла до 166 (у середу було 155, у вівторок 140). Найскладніша ситуація залишається на покровському напрямку в Донецькій області, де відбулося 54 боєзіткнення, тоді як у середу 47, у вівторок 39.

На курському напрямку у четвер було 18 боєзіткнень, як і у понеділок (у вівторок і в середу було 21 та 22 відповідно), але продовжилося зростання інтенсивності артилерійських обстрілів: у четвер їх було 363, тоді як у середу 333, а у вівторок лише 209. Натомість кількість російських авіаударів по власній території дещо зменшилася з 22 до 18, було скинуто 27 авіабомб проти 28.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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