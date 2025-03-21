Сікорський: через Україну на карту поставлено глобальний авторитет Америки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю Sky News у четвер, що глобальний авторитет Америки поставлено на карту через те, як її президент ставиться до війни в Україні.

У інтерв'ю Марку Остіну Радослав Сікорський також заявив, що Путін хоче "всю Україну" і попередив, що Дональд Трамп "здатен досить швидко змінити свою політику".

Сікорський сказав, що Трамп дбає лише про успіх, але "довіра до Сполучених Штатів залежить від якості рішення".

Джерело: https://news.sky.com/story/trump-putin-call-ukraine-war-zelenskyy-ceasefire-kursk-moscow-live-sky-news-latest-12541713?postid=9309069#liveblog-body