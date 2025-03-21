Інтерфакс-Україна

Події

01:12 21.03.2025

Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів буде укладено найближчим часом.

Заява прозвучала під час підписання Трампом в Білому домі низки указів, зокрема - про збільшення видобутку в США критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів.

"Як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб відкрити рідкоземельні мінерали та багато інших речей по всьому світу… І одна з речей, яку ми робимо, - це підписання найближчим часом угоди щодо рідкоземельних елементів з Україною, яка має величезну цінність... І ми це цінуємо", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xVuzAsHylyY

Теги: #угода #копалини #трамп #сша

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