Зеленський обговорив із парламентаріями Норвегії консолідацію міжнародної підтримки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та головами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

"Дуже цінуємо те, що всі партії обʼєднані в підтримці України. Спілкувалися про консолідацію міжнародної підтримки на парламентському рівні, напрями нашої подальшої співпраці", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, він поінформував парламентарів Норвегії про дипломатичні зусилля для досягнення миру, бачення майбутньої безпекової архітектури для України та Європи, гуманітарні зусилля з повернення додому українських дітей .

Зеленський подякував Норвегії за рішення виділити майже $8 млрд цього року, зазначив, що це справді значущий внесок для посилення України.