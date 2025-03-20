Передавання АЕС України під управління США зараз не обговорюється - міністр енергетики

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що не обговорював з президентом Дональдом Трампом питання про передання українських АЕС під управління США.

"Зараз це не обговорюється", - заявив Райт журналістам у Білому домі на відповідне питання.

"Порядок денний Сполучених Штатів і цього президента - більше енергії. Більше енергії, в ідеалі виробленої в США, але більше енергії для поліпшення життя і зниження цін", - зазначив Райт.

Тим часом в інтерв'ю телеканалу Fox News глава Міненерго заявив, що США здатні взяти АЕС України під своє управління.

"Ми можемо це зробити. У нас у Сполучених Штатах величезний технічний досвід для управління подібними станціями", - зазначив Райт.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волц і держсекретар Марко Рубіо повідомили, що під час телефонної розмови Трамп обговорив із президентом України Володимиром Зеленським "електропостачання України та атомні електростанції", і "сказав, що Сполучені Штати могли б бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в сфері електроенергетики та комунальних послуг".

"Американська власність на ці електростанції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури", - йдеться в заяві, опублікованій Білим домом.