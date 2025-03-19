Інтерфакс-Україна

Події

23:11 19.03.2025

З початку доби відбулося 127 боїв на фронті – Генштаб

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На фронті від початку доби відбулось 127 бойових зіткнень, найбільше з них 44 боя на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 57 авіаційних ударів, застосувавши 84 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 973 дронів-камікадзе та здійснили понад 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

На куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. Українські підрозділи вже зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.

На лиманському напрямку російські загарбники 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

На сіверському напрямку противник один раз штурмував позиції українських підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське, атаку відбито.

З початку доби на краматорському напрямку ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити українських оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На торецькому напрямку сьогодні відбулося 16 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах Привільного та Костянтинополя.

На гуляйпільському напрямку противник три рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та у бік населених пунктів Лобкове та Щербаки.

На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах Бургунки та Вірівки.

На Курщині Сили оборони відбили 18 штурмових дій російських загарбників, ще три атаки тривають дотепер. Також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, та здійснив 290 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JfvKm8naPgQ9U8i7ZGasLR1mrNRhk5yLPQcK4qA8LGNUWZiWnmYfpGo8FWtd7e1Jl

Теги: #генштаб #зведення

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