Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів, сказано у спільній заяві Високого представника Європейського союзу Каї Каллас та європейського комісара з питань розширення Марти Кос.

"Сьогоднішнє затримання мера Стамбула Імамоглу та арешти та звинувачення, висунуті проти обраних посадовців, політичних активістів, представників громадянського суспільства та бізнесу, журналістів та інших з початку року, викликають питання щодо дотримання Туреччиною своїх давніх демократичних традицій", - сказано в заяві.

"ЄС закликає владу Туреччини забезпечити повну прозорість і дотримуватися належного процесу. Як країна-кандидат на вступ до ЄС і давній член Ради Європи, Туреччина повинна застосовувати найвищі демократичні стандарти та практику", - підкреслюється в заяві.

У заяві представників Євросоюзу зазначається, що повага до основних прав і верховенство права є важливими для процесу вступу до ЄС. "Вони й надалі будуть невід’ємною частиною відносин між ЄС і Туреччиною", - вказано в тексті.

Як повідомлялося, правоохоронці Туреччини в середу затримали мера Стамбула - опозиціонера Екрема Імамоглу в межах антикорупційного розслідування, повідомляє видання "Хюррієт".

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_836