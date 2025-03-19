Інтерфакс-Україна

Події

20:31 19.03.2025

Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

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Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні, – прессекретар Білого дому

Україна та Росія завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа розглядають можливість тривалого припинення вогню та наблизилися до досягненню миру на відстань, якої ще не було з початку війни, заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

"Ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні", – двічі сказала вона на пресконференції у Вашингтоні у середу після проведених Трампом за два останні дні розмов з лідерами РФ та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

За словами Левітт, угода про видобуток корисних копалин була першим набором рамок, які всі бачили на публічній зустрічі Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті наприкінці лютого цього року.

"На тій зустрічі український президент на той час не говорив про більшу мирну угоду. Зараз ми знаходимося на тому етапі, коли ми говоримо про це. Отже, ми вийшли за рамки лише економічної угоди про мінеральні ресурси і розглядаємо можливість тривалого припинення вогню", – пояснила прессекретар.

"Зараз у нас (розглядається) часткове припинення вогню. Але, знову ж таки, президент відправляє свою висококваліфіковану, розумну і досвідчену команду до Саудівської Аравії наприкінці цього тижня, щоб продовжити боротьбу за мир у цьому конфлікті", – додала речниця Білого дому.

Вона уточнила, що мова йде про команду переговорників і експертів з національної безпеки президента.

Левітт також повідомила, що США продовжує надавати розвіддані Україні, необхідні для її оборони, й такий обмін продовжуватиметься.

Коментуючи на прохання журналістів вчорашню розмову Трампа із Путіним, прессекретар, серед іншого, зазначила, що у Білому домі "більше зацікавлені в забезпеченні мирної угоди, ніж у плануванні хокейних матчів".

Теги: #мир #білий_дім

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