Інтерфакс-Україна

Події

17:49 19.03.2025

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну й економічну підтримку

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії оборонну й економічну підтримку
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

У рамках робочого візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, з яким обговорив оборонну та економічну підтримку.

"Обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, а також те, що необхідне для захисту України. Зокрема, посилення ППО, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в наше виробництво зброї. Також поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Фінляндії за всю підтримку України й окремо за 28-й оборонний пакет допомоги.

Як повідомляє пресслужба президента, він також закликав Фінляндію долучитися до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.

Окрім того, Зеленський сподівається, що Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва, який підписали міністри оборони України та Фінляндії 13 березня, сприятиме зміцненню оборонних спроможностей обох держав.

Теги: #петтері_орпо #зеленський #фінляндія

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