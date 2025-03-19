Інтерфакс-Україна

Події

15:52 19.03.2025

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

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Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

(уточнення у 2 абзаці)

Президент України Володимир Зеленський сподівається під час сьогоднішньої розмови з президентом США Дональдом Трампом погодити дату перемовин технічних команд, які можуть відбутися найближчими днями.

"Президент Сполучених Штатів Америки наголошував на cease-fire, хоча б припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури обох країн, і також піднімав питання щодо тиші в морі. І я думаю, що наша команда технічно буде готова, і наступні найближчі дні, ми сьогодні погодимо цю дату, я думаю, з президентом Трампом, і наша технічна команда вирішується до Саудівської Аравії", - сказав Зеленський на зустрічі з викладачами та студентами фінських університетів.

Теги: #трамп #зеленський

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