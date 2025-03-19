Інтерфакс-Україна

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15:05 19.03.2025

Німеччина виділить додаткові EUR3 млрд військової допомоги Україні - ЗМІ

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Німеччина виділить додаткові EUR3 млрд військової допомоги Україні - ЗМІ

Уряд Німеччини, що йде у відставку, погодився виділити додаткові EUR3 млрд ($3,3 млрд) військової допомоги для України у 2025 році після того, як законодавці ухвалили плани фінансової реформи, пише Reuters з посиланням на документ міністерства фінансів.

"Багато хто сприймає цей крок як прорив після того, як канцлер Олаф Шольц, який покидає свою посаду, наполіг на тому, щоб зробити пом’якшення правил запозичень необхідною умовою для додаткової допомоги", - йдеться в повідомленні.

Міністр фінансів Йорг Кукіес повідомив бюджетний комітет парламенту про те, що вимоги для дозволу додаткових коштів виконано, згідно з поданням до комітету від його міністерства.

Загалом з 2026 по 2029 роки Кукіес планує схвалити зобов’язання на EUR8,252 млрд для військової допомоги Україні, довівши загальну суму до понад EUR11 млрд.

У вівторок нижня палата парламенту Бундестагу схвалила зміни у фіскальних правилах Німеччини, спрямовані на збільшення військових витрат і відновлення економічного зростання. Очікується, що бюджетний комітет затвердить кошти в п’ятницю, якщо верхня палата Бундесрату прийме конституційну реформу.

У листі міністерство погодилося на додаткові витрати в розмірі EUR2,547 млрд на поточний рік. Разом з іншими сумами, включаючи відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина надасть EUR3 млрд.

Лідери ЄС зустрічаються в четвер і п'ятницю, і обговорять, зокрема, і допомогу Україні. "Оскільки зростає невизначеність щодо майбутнього гарантій безпеки США під керівництвом президента Дональда Трампа, європейські держави перебувають під зростаючим тиском, щоб продемонструвати свою прихильність Україні у її війні з Росією, включно з військовими витратами", - пише видання.

Теги: #німеччина #військова_допомога

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