Слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України – Зеленський

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Володимир Путін після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про нібито наказ припинити удари по українській енергетиці, однак цієї ночі дрони атакували Україну, зокрема, енергооб’єкти, слова Путіна розходяться з реальністю, потрібна оборонна підтримка України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики. Удари були по транспорту, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - сказав Зеленський на пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Він також повідомив, що сьогодні проведе зустріч з представниками оборонних кампаній Фінляндії і обговорить спільне виробництво.

Окрім того, за словами Зеленського, сьогодні міністри України та Фінляндії підпишуть документ, який започаткує коаліцію цивільного захисту.

"Фінляндія має значний, дуже корисний для всіх в Європі, особливо на кордонах з Росією та Білоруссю, досвід будівництва укриттів. Сьогодні ми говорили про те, як можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії надзвичайно важлива для нас. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який започаткує коаліцію", - додав президент.