Ворог вдарив по рятувальній операції на території лікарні на Сумщині

Окупанти завдали п'ять ударів по рятувальній операції на території лікарні в Краснопільській громаді (Сумська обл.), яку атакували російські безпілотники, повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Під час рятувальної операції ворог завдав ще п'ять повторних ударів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Окрім того, частково зруйновано укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них сім маломобільних. Завдяки професійним діям надзвичайників усіх вдалося швидко звільнити та перевести в безпечне місце.

Жертв серед цивільного населення немає, загалом евакуювали 60 людей.

За інформацією ДСНС, вночі, 19 березня, російські війська завдали сім ударів по медичному закладу в Краснопільській громаді. Два ворожих безпілотники атакували будівлю, спричинивши пожежу.