Інтерфакс-Україна

Події

10:23 19.03.2025

СБУ затримала безробітного з Дніпропетровщини, який на замовлення РФ намагався підірвати поліцейських після фейкового виклику

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СБУ затримала безробітного з Дніпропетровщини, який на замовлення РФ намагався підірвати поліцейських після фейкового виклику

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині: затриманий місцевий безробітний, який намагався підірвати поліцейських.

"За результатами комплексних заходів затримано агента рф, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в середу.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя.

За інформацією української спецслужби, на місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням.

"У разі прибуття поліцейських до вибухової пастки, агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці", - уточнюють у відомстві.

В СБУ зазначають, що 25-річний безробітний з Павлоградського району був завербований російськими спецслужбами через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім зловмисник приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру.

"Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту "винагороду", яку він сподівався отримати на власний криптогаманець", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою.

 

Теги: #сбу #агент_рф

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