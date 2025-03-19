19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1120 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1120 RUSSIAN AGRESSION

19 березня відзначають Міжнародний день "Почитай мені", Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі, День таксономіста, Міжнародний день клієнта.

Цього дня, в 1958 році, у Люксембургу відкрилося перше засідання Європарламенту.

Сьогодні виповнюється 95 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української поетеси, письменниці, культурологині, дисидентки, громадської діячки.

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Хризанта і Дарії.

Міжнародний день "Почитай мені"

Міжнародний день "Почитай мені" (International Read To Me Day) - це глобальна ініціатива, що відзначається 19 березня, яка підкреслює важливість читання вголос як дітям, так і дорослим, прищеплює любов до читання на все життя і зазначає критично важливу роль, яку воно відіграє в поширенні грамотності та освіти в усьому світі.

День таксономіста

Це фахівці, які опікуються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології – це групування істот на основі спільних ознак. Таксономія являє собою вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Поняття таксономії є широким, воно розповсюджується й на об’єднання систем географічної, суспільної, мовознавчої, геологічної тощо. Проте до 20 століття цю науку асоціювали лише з біологією.

Міжнародний день клієнта

19 березня кожного року світ відзначає молоде та сучасне свято – Міжнародний день клієнта. Подія з’явилась в Литві у 2010 році за ініціативи однієї компанії. Метою Дня клієнта є подяка за користування товарами й послугами. До 19 березня бізнеси організовують акції, знижки, розіграші, дарування презентів, розваги для клієнтів тощо. Для самих бізнесів – це шанс отримати прихильність наявних клієнтів та зацікавити до користування послугою/покупки продукту потенційних споживачів.

Цього дня народилися:

165 років від дня народження Веніаміна Олександровича Кордта (1860–1934), українського історика, археографа, архівіста, бібліографа, картографа, джерелознавця, бібліотекознавця, літературознавця, одного з організаторів Всенародної бібліотеки України (нині - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського);

130 років від дня народження Григорія Васильовича Голинського (Голинського-Гурбича) (1895–1941), українського військового діяча, командира Гуцульського куреня УГА;

130 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895−1964), українського поета, перекладача, громадського діяча;

125 років від дня народження Фредеріка Жоліо-Кюрі (1900–1958), французького фізика, громадського діяча, одного з засновників і лідерів всесвітнього Руху прихильників миру та Пагуошського руху вчених, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1935);

120 років від дня народження Олександра Прокоповича Маркевича (1905−1999), українського вченого-зоолога, паразитолога;

100 років від дня народження Федора Тимофійовича Глущука (1925–2009), українського графіка, педагога;

Ще цього дня:

1917 - Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії;

1917 - У Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.

1932 - Відкрито міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;

1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому";

1953 - Уперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара";

1953 - Уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР;

1955 - У Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода;

1989 - Перший прототип єдиного у світі літального апарата з поворотними роторами — багатоцільового V-22 "Оспрей" вперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального;

2012 - Сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.

Церковне свято:

День ушанування пам’яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії

Хрисанф і Дарія жили в Римі. Хрисанф походив із багатої і знатної сім'ї язичників, здобув гарну освіту і дуже любив читати.

Одного разу він прочитав Новий Заповіт і пішов на пошуки священника, а коли знайшов його, то охрестився. Але його батько не хотів, щоб Хрисанф дотримувався іншої віри, і всіляко намагався відволікти сина - наприклад, одружив його з дуже вродливою дівчиною Дарією. Хрисанф розповів дружині про вчення Христа, і вони вдвох, будучи в шлюбі, вирішили вести чернече життя - жили в різних будинках і створили чоловічу і жіночу громади.

Коли почалися гоніння на християн, Хрисанфа з Дарією схопили. Їх катували, щоб змусити відмовитися від віри, але безуспішно. Свідки мученицького подвигу подружжя і чудес, які відбувалися з ними, самі увірували в Христа.

Іменини: Дмитро, Іван, Дарія, Софія.