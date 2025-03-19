19 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 1120 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1120 RUSSIAN AGRESSION
19 березня відзначають Міжнародний день "Почитай мені", Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі, День таксономіста, Міжнародний день клієнта.
Цього дня, в 1958 році, у Люксембургу відкрилося перше засідання Європарламенту.
Сьогодні виповнюється 95 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української поетеси, письменниці, культурологині, дисидентки, громадської діячки.
Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Хризанта і Дарії.
Міжнародний день "Почитай мені"
Міжнародний день "Почитай мені" (International Read To Me Day) - це глобальна ініціатива, що відзначається 19 березня, яка підкреслює важливість читання вголос як дітям, так і дорослим, прищеплює любов до читання на все життя і зазначає критично важливу роль, яку воно відіграє в поширенні грамотності та освіти в усьому світі.
День таксономіста
Це фахівці, які опікуються класифікацією та систематизацією різних систем дійсності. Наприклад, в біології – це групування істот на основі спільних ознак. Таксономія являє собою вчення про систему, що складається з таксонів (класифікаційних одиниць). Поняття таксономії є широким, воно розповсюджується й на об’єднання систем географічної, суспільної, мовознавчої, геологічної тощо. Проте до 20 століття цю науку асоціювали лише з біологією.
Міжнародний день клієнта
19 березня кожного року світ відзначає молоде та сучасне свято – Міжнародний день клієнта. Подія з’явилась в Литві у 2010 році за ініціативи однієї компанії. Метою Дня клієнта є подяка за користування товарами й послугами. До 19 березня бізнеси організовують акції, знижки, розіграші, дарування презентів, розваги для клієнтів тощо. Для самих бізнесів – це шанс отримати прихильність наявних клієнтів та зацікавити до користування послугою/покупки продукту потенційних споживачів.
Цього дня народилися:
165 років від дня народження Веніаміна Олександровича Кордта (1860–1934), українського історика, археографа, архівіста, бібліографа, картографа, джерелознавця, бібліотекознавця, літературознавця, одного з організаторів Всенародної бібліотеки України (нині - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського);
130 років від дня народження Григорія Васильовича Голинського (Голинського-Гурбича) (1895–1941), українського військового діяча, командира Гуцульського куреня УГА;
130 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895−1964), українського поета, перекладача, громадського діяча;
125 років від дня народження Фредеріка Жоліо-Кюрі (1900–1958), французького фізика, громадського діяча, одного з засновників і лідерів всесвітнього Руху прихильників миру та Пагуошського руху вчених, лауреата Нобелівської премії в галузі хімії (1935);
120 років від дня народження Олександра Прокоповича Маркевича (1905−1999), українського вченого-зоолога, паразитолога;
100 років від дня народження Федора Тимофійовича Глущука (1925–2009), українського графіка, педагога;
Ще цього дня:
1917 - Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії;
1917 - У Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.
1932 - Відкрито міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому";
1953 - Уперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара";
1953 - Уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР;
1955 - У Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода;
1989 - Перший прототип єдиного у світі літального апарата з поворотними роторами — багатоцільового V-22 "Оспрей" вперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального;
2012 - Сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.
Церковне свято:
День ушанування пам’яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії
Хрисанф і Дарія жили в Римі. Хрисанф походив із багатої і знатної сім'ї язичників, здобув гарну освіту і дуже любив читати.
Одного разу він прочитав Новий Заповіт і пішов на пошуки священника, а коли знайшов його, то охрестився. Але його батько не хотів, щоб Хрисанф дотримувався іншої віри, і всіляко намагався відволікти сина - наприклад, одружив його з дуже вродливою дівчиною Дарією. Хрисанф розповів дружині про вчення Христа, і вони вдвох, будучи в шлюбі, вирішили вести чернече життя - жили в різних будинках і створили чоловічу і жіночу громади.
Коли почалися гоніння на християн, Хрисанфа з Дарією схопили. Їх катували, щоб змусити відмовитися від віри, але безуспішно. Свідки мученицького подвигу подружжя і чудес, які відбувалися з ними, самі увірували в Христа.
Іменини: Дмитро, Іван, Дарія, Софія.