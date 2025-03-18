США з РФ можуть обговорювати будь-які питання, але Україна не має бути в меню для Путіна - Зеленський

Американська сторона може обговорювати будь-які їхні питання, проте домовлятися про Україну без участі України не правильно, оскільки це не принесе бажаного результату, вважає президент Володимир Зеленський.

"Ширше коло питань, це для того, щоб виключити Україну максимально із цього процесу тому що дійсно у сторін є широке поле своїх тем. І це зрозуміло, Америка самостійна держава, при всій повазі до Америки, до президента - вони можуть обговорювати що завгодно… Мені здається, що це їх двосторонні відносини. Хоча безумовно вони мають вплив і на нашу ситуацію", - сказав Зеленський, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати спроби Путіна обговорювати з американською стороною більш ширше коло питань, включити Іран і інші проблеми на Близькому Сході.

Президент підкреслив, що говорив американській стороні, про те, що не хочу, щоб Україна була "в списку меню для Путіна".

"Ми не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит. Ми самостійна держава. І тому без нас, про нас - я вважаю, що це домовлятись неправильно, тому що результату бажаного для всіх не буде", - наголосив Зеленський.