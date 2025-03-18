Інтерфакс-Україна

Події

18:24 18.03.2025

В Україні офіційно запроваджується спеціальність операторів БпЛА, які виявляють вибухонебезпечні предмети

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В Україні офіційно запроваджується спеціальність операторів БпЛА, які виявляють вибухонебезпечні предмети
Фото: https://t.me/zedigital

В Україні офіційно запроваджується нова категорія операторів – зовнішніх пілотів безпілотних літальних апаратів, які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів, повідомило Міністерство оборони України.

"Відповідний стандарт ДСТУ 8820-4:2025 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування" затвердив Національний орган стандартизації України", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Як зазначається, документ впроваджує ключові принципи та вимоги до застосування механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Він набуде чинності 1 травня 2025 року.

Крім того, завдяки впровадженню цього стандарту: регламентується використання різних типів МЗР – від засобів для обробки ґрунту до обладнання для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів; встановлюються вимоги до операторів МЗР, їхнього навчання та сертифікації; унормовуються заходи безпеки під час експлуатації техніки, включно з дистанційним та автономним керуванням; гармонізується національна нормативна база з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards).

Розробку стандарту здійснювали фахівці Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки та інші зацікавлені сторони у сфері протимінної діяльності.

Окремо зазначається, що для тестування механізованих засобів розмінування планується створення спеціального полігону. Це дозволить забезпечити перевірку техніки в реальних умовах, підвищуючи ефективність її використання.

"Цей стандарт є важливим кроком для підвищення ефективності гуманітарного розмінування в Україні та впровадження передових світових практик у боротьбі з мінною загрозою", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #міноборони #оператор_бпла

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