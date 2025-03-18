Інтерфакс-Україна

Події

10:24 18.03.2025

Завершено слідство у справі стосовно першого ексзаступника голови ДФС України - САП

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Завершено слідство у справі стосовно першого ексзаступника голови ДФС України - САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив завершити досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) України, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі на понад 641 млн грн.

"У червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, ця скарга відповідно до норм Податкового кодексу України була автоматично задоволена на користь згаданого платника податків", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі САП у вівторок.

При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

Зазначається, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників.

"Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Колишньому першому заступнику голови ДФС 25 лютого 2025 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

У повідомленні САП прізвище фігуранте не називається. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього першого заступника голови ДФС Сергія Білана.

Теги: #дфс #сап #розслідувань

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