Повітряні сили: за ніч збито 63 ворожих БпЛА, 64 не досягли цілей

Фото: НГУ

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 63 ворожих БпЛА, 64 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено, втім через російські атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 18 березня 2025 року (із 19.00 17 березня) противник атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф)", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм у вівторок.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.