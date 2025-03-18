Інтерфакс-Україна

Події

08:43 18.03.2025

Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

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Найбільше окупанти атакували покровський і торецький напрямок - Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, найбільше боїв у районі Торецька, Покровська, на курському та новопавлівському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 139 КАБ, залучив для ураження 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 – із реактивних систем залпового вогню", - зазначено в повідомленні.

На харківському напрямку російські війська 1 раз безуспішно спробували просунутися в районі Вовчанська.

На куп’янському напрямку зафіксовано 9 атак окупантів. Українські бійці відбивали штурми в бік Петропавлівки, Загризового, Кам’янки, Западного, Кругляківки та Богуславки.

На лиманському напрямку відбулося 10 атак. Ворог намагався прорватися в районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На сіверському напрямку відбито 3 атаки в районі Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку противник 7 разів атакував українські позиції біля Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

На торецькому напрямку за добу зафіксовано 25 атак поблизу Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На покровському напрямку українські військові відбили 44 штурми в районах Водяного Другого, Свиридонівки, Проміня, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Богданівки, Лисівки та Андріївки.

На новопавлівському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Олексіївки, Привільного, Костянтинополя, а також у напрямку Веселого та Розливу.

На гуляйпільському напрямку відбито 10 атак у районах Новосілки та Новополя.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили 2 атаки біля Степового та Лобкового.

На придніпровському напрямку зафіксовано 1 ворожу атаку, яку вдалося відбити.

У Курській області українські військові відбили 18 атак. Окупанти здійснили 30 авіаударів, скинувши 42 керовані авіабомби, та 301 раз відкривали вогонь, 9 обстрілів було здійснено з РСЗВ.

 

Теги: #генштаб #зведення

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