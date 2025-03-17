Міністр культури Точицький задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024 рік

Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив про 1 млн 175 тис. 916 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Заробітна плата міністра за рік становила 1162189 грн, банківські відсотки - 13727 грн, дружина задекларувала 22 тис. грн доходів.

Крім того, він має 111 тис. грн і EUR100 на банківських рахунках, а також 250 тис. грн готівкою, дружина - EUR30 тис. готівкою. Подружжя також має EUR23,3 тис. спільних коштів у банку.

Згідно з декларацією, дружина міністра володіє квартирою (140,2 кв. м) у Києві й автомобілем Jeep Wrangler 2014 року випуску, міністр - земельною ділянкою (1200 кв. м) у Київській області.

Дружина Точицького також володіє двома знаками для товарів і послуг (які саме - не скавано).

Як повідомлялося, Точицький задекларував 1,3 млн грн доходів за 2023 рік.