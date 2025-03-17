Інтерфакс-Україна

Події

08:20 17.03.2025

Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб

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Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти минулої доби завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в понеділок вранці, також ворог залучив для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснив 5794 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди Харківської області; Новопавлівка, Покровськ, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Комишуваха, Славне, Жовта Круча Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Шляхове, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області", - йдеться в зведенні.

На курському напрямку на території РФ минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

 

Теги: #генштаб #зведення

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