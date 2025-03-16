Інтерфакс-Україна

Події

05:35 16.03.2025

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська в суботу обстрілювали 10 громад Сумської області, внаслідок чого є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Середино-Будська: здійснено мінометний обстріл (1 вибух), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Есманьська: ворог бив з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (3 вибухи), артилерії (2 вибухи).

Миропільська: росіяни вдарил з артилерії (1 вибух), КАБами (10 вибухів).

Білопільська: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).

Краснопільська: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових предметів (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи).

Юнаківська: ворог бив з артилерії (14 вибухів), здійснив пуски авіаційних бомб типу КАБ (5 вибухів).

Шалигинська: завдано удари FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи), удари FPV-дронами (11 вибухів). Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок та господарська споруда.

Хотінська: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Новослобідська: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34334

Теги: #сумська #обстріли

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