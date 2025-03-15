Інтерфакс-Україна

Події

19:58 15.03.2025

Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні - прем'єр

2 хв читати
Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні - прем'єр

Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі у миротворчій місії в Україні, зокрема для підтримання справедливого та тривалого миру, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

"Сьогодні ввечері я приєднався до віртуальної зустрічі Коаліції охочих, яку проводив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за участю президента Зеленського, а також лідерів з Європи, Канади та Нової Зеландії. Я підтвердив непохитну та рішучу підтримку України з боку Австралії та наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказано в опублікованому в його соцмережі Х документі.

Албаніз зазначив, що лідери домовилися продовжувати роботу над реалізацією конкретних дій для підтримки України як зараз, так і в майбутньому. Прем'єр зазначив, що Австралія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону - Індо-Тихоокеанського - і навпаки. Це боротьба не лише за народ України та його національний суверенітет. Це боротьба за міжнародне верховенство права", - підкреслив Албаніз.

Він наголосив, що режим Володимира Путіна має імперіалістичні наміри щодо України та інших країн. Тому треба гарантувати, що незаконні та аморальні дії РФ не будуть винагородженні у жодному мирному процесі.

Австралійський прем'єр акцентував увагу на важливому моменті. У заяві сказано, що Австралія підтримує всі значущі кроки до справедливого та тривалого миру в Україні, а також до ширшої безпеки в Європі. Однак для цього потрібно чинити тиса на Росію, щоб вона діяла сумлінно.

"Австралія завжди готова розглядати будь-які нові пропозиції щодо підтримки України - ми робимо це, виходячи з наших можливостей і порівняльних переваг", - йдеться у повідомленні.

Так, країна взяла на себе зобов’язання надати 1,5 млрд доларів на допомогу Україні в її обороні, зокрема 1,3 млрд доларів на військову підтримку, а також на постачання важливого обладнання та підготовку українських військових.

"Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі в майбутній миротворчій місії на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі прагнемо для України. Ми пишаємося своєю багаторічною традицією підтримки миру через 80 років внеску в міжнародні миротворчі місії. Водночас, за визначенням, миротворчі місії потребують передумови миру", - резюмував Албаніз.

Джерело: https://x.com/AlboMP/status/1900886193627447583

Теги: #мир #підтримка #австралія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 15.03.2025
Стубб: Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

Стубб: Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

18:29 15.03.2025
Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

16:36 15.03.2025
Зеленський закликав залучати зв’язки по всьому світу, щоб примусити РФ до кроків заради миру

Зеленський закликав залучати зв’язки по всьому світу, щоб примусити РФ до кроків заради миру

14:11 15.03.2025
Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна для беззастережного припинення вогню

22:13 14.03.2025
Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

12:07 14.03.2025
Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

Підтримка Австрією України залишається непохитною, зокрема її суверенітету і територіальної цілісністі - нова глава МЗС

22:37 09.03.2025
Зеленський: Умєров доповів щодо своїх контактів з партнерами щодо нових пакетів підтримки України

Зеленський: Умєров доповів щодо своїх контактів з партнерами щодо нових пакетів підтримки України

20:29 08.03.2025
Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

Зеленський очікує на доповідь Умєрова щодо нових пакетів підтримки

17:18 06.03.2025
Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

17:16 06.03.2025
Шольц заявив про необхідність забезпечити фінансову та військову підтримку України і важливість збереження підтримки США

Шольц заявив про необхідність забезпечити фінансову та військову підтримку України і важливість збереження підтримки США

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

ОСТАННЄ

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Від російських обстрілів постраждали двоє дітей у Нікополі

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Спікер МЗС України назвав Лукашенка "тарганом" за образу на адресу Зеленського

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку, 20 вже відбито

Російські війська накопичують сили на прикордонні з Сумською областю та готуються до більш активних дій - ЦПД

Ексзаступник начальника УДО Чучковський арештований з правом застави, від нього вимагають показів на Порошенка - адвокат

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА