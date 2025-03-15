Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні - прем'єр

Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі у миротворчій місії в Україні, зокрема для підтримання справедливого та тривалого миру, заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

"Сьогодні ввечері я приєднався до віртуальної зустрічі Коаліції охочих, яку проводив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за участю президента Зеленського, а також лідерів з Європи, Канади та Нової Зеландії. Я підтвердив непохитну та рішучу підтримку України з боку Австралії та наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказано в опублікованому в його соцмережі Х документі.

Албаніз зазначив, що лідери домовилися продовжувати роботу над реалізацією конкретних дій для підтримки України як зараз, так і в майбутньому. Прем'єр зазначив, що Австралія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону - Індо-Тихоокеанського - і навпаки. Це боротьба не лише за народ України та його національний суверенітет. Це боротьба за міжнародне верховенство права", - підкреслив Албаніз.

Він наголосив, що режим Володимира Путіна має імперіалістичні наміри щодо України та інших країн. Тому треба гарантувати, що незаконні та аморальні дії РФ не будуть винагородженні у жодному мирному процесі.

Австралійський прем'єр акцентував увагу на важливому моменті. У заяві сказано, що Австралія підтримує всі значущі кроки до справедливого та тривалого миру в Україні, а також до ширшої безпеки в Європі. Однак для цього потрібно чинити тиса на Росію, щоб вона діяла сумлінно.

"Австралія завжди готова розглядати будь-які нові пропозиції щодо підтримки України - ми робимо це, виходячи з наших можливостей і порівняльних переваг", - йдеться у повідомленні.

Так, країна взяла на себе зобов’язання надати 1,5 млрд доларів на допомогу Україні в її обороні, зокрема 1,3 млрд доларів на військову підтримку, а також на постачання важливого обладнання та підготовку українських військових.

"Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі в майбутній миротворчій місії на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі прагнемо для України. Ми пишаємося своєю багаторічною традицією підтримки миру через 80 років внеску в міжнародні миротворчі місії. Водночас, за визначенням, миротворчі місії потребують передумови миру", - резюмував Албаніз.

Джерело: https://x.com/AlboMP/status/1900886193627447583