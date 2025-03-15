Інтерфакс-Україна

Події

16:04 15.03.2025

Кошта дякує Стармеру за зібрання «коаліції бажаючих» і говорить, що Росія повинна продемонструвати політичну волю, щоб зупинити війну

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Кошта дякує Стармеру за зібрання «коаліції бажаючих» і говорить, що Росія повинна продемонструвати політичну волю, щоб зупинити війну
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта дякує прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за організацію відеоконференції «коаліції бажаючих» і говорить, що зараз Росія повинна продемонструвати політичну волю, щоб зупинити війну, яку вона веде проти України.

«Дякую, Кір Стармер, за організацію сьогоднішньої віртуальної зустрічі для оцінки прогресу та розгляду наступних кроків після переговорів цього тижня в Джидді. Тепер Росії потрібно продемонструвати реальну політичну волю, щоб зупинити війну», - написав він у суботу на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Європейської ради наголосив, що ЄС «прагне забезпечити, щоб Україна займала позицію сили в майбутніх мирних переговорах». «ЄС активно сприяє зміцненню України та посиленню її оборони через політичну, фінансову та військову підтримку для досягнення всебічного, справедливого та міцного миру», - зазначив Кошта.

Теги: #кошта #coalition_of_the_willing

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