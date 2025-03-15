Зеленський про обіцянку Трампа щодо новин про переговори: Я б звернув увагу, що 17 березня 2023 р. МКС видав ордер на арешт Путіна

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський не виключив можливість розмови між США та РФ у понеділок, а також звернув увагу, що саме 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна.

"Я б звернув б увагу, якщо ми не помиляємось, на Міжнародний кримінальний суд, що він зробив 17 березня позаминулого року. Видав ордер на арешт Путіна", - прокоментував Зеленський журналістам заяву президента США Дональда Трампа, що 17 березня з'являться новини щодо переговорів з Україною та РФ.

Зеленський також допустив, "напевно, можливість тих чи інших розмов між США і Росією саме в понеділок", але наголосив, що не знає точно.

Окрім того, президент повідомив, що найближчим часом буде буде координація США й України щодо наступних кроків.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв, що в понеділок, 17 березня, з'являться новини щодо переговорів з Україною та РФ про припинення вогню. Він повідомив про це в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон, відповідаючи на запитання про спілкування з Путіним.

Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Володимир Путін отримав офіційний статус підозрюваного у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення українських дітей, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.