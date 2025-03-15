Операція на Курщині продовжується – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського і ще раз заявив, що оточення українських військ у Курській області (РФ) немає.

«Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - йдеться у повідомленні президента в телеграм.

Він також додав, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

Крім того, Зеленський заявив про затягування війни з боку РФ, повідомивши про накопичення ворожих сил вздовж східного кордону.

«Також бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти», - написав він.

Президент заявив, що накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі.

«Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону», - йдеться у дописі.