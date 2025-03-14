Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Радник з питань безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер (Jens Plötner) у п'ятницю без попередження вирушив до Вашингтону для переговорів.

Разом зі своїм британським колегою Джонатаном Павеллом (Jonathan Powell) та радником з питань безпеки президента Франції Еммануелем Бонном (Emmanuel Bonn) вони зустрінуться в п'ятницю у Білому домі з Майклом Волцом (Mike Waltz), радником президента США з питань національної безпеки, повідомляє Die Welt з посилання на джерела з дипломатичних кіл.

"Дипломатична блискавична поїздка, яка була організована в найкоротші терміни, припадає на критичний момент у переговорах про припинення вогню у війні Росії проти України", - повідомляє видання.