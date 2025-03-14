Інтерфакс-Україна

Події

21:03 14.03.2025

Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

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Радники з безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії неанонсовано вирушили до Вашингтону

Радник з питань безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер (Jens Plötner) у п'ятницю без попередження вирушив до Вашингтону для переговорів.

Разом зі своїм британським колегою Джонатаном Павеллом (Jonathan Powell) та радником з питань безпеки президента Франції Еммануелем Бонном (Emmanuel Bonn) вони зустрінуться в п'ятницю у Білому домі з Майклом Волцом (Mike Waltz), радником президента США з питань національної безпеки, повідомляє Die Welt з посилання на джерела з дипломатичних кіл.

"Дипломатична блискавична поїздка, яка була організована в найкоротші терміни, припадає на критичний момент у переговорах про припинення вогню у війні Росії проти України", - повідомляє видання.

 

Теги: #візит #єс #сша

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