Інтерфакс-Україна

Події

19:43 14.03.2025

Сибіга на зустрічі із представниками Інституту Гудзону обговорив партнерство із США та досягнення справедливого і тривалого миру

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Сибіга на зустрічі із представниками Інституту Гудзону обговорив партнерство із США та досягнення справедливого і тривалого миру
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інституту Гудзону (Hudson Institute) на чолі з його президентом і виконавчим директором Джоном Волтерсом (John Walters).

"У мене була глибока дискусія з делегацією Інституту Гудзону на чолі з її президентом і генеральним директором Джоном Волтерсом. Ми говорили про шляхи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства, досягнення справедливого і тривалого миру, зміцнення трансатлантичної безпеки", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.

 

Теги: #інститут #гудзону #сибіга

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