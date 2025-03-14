Сибіга на зустрічі із представниками Інституту Гудзону обговорив партнерство із США та досягнення справедливого і тривалого миру

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру Інституту Гудзону (Hudson Institute) на чолі з його президентом і виконавчим директором Джоном Волтерсом (John Walters).

"У мене була глибока дискусія з делегацією Інституту Гудзону на чолі з її президентом і генеральним директором Джоном Волтерсом. Ми говорили про шляхи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства, досягнення справедливого і тривалого миру, зміцнення трансатлантичної безпеки", - написав Сибіга у соцмережі Х у п'ятницю.