Впродовж доби зафіксовано 146 бойових зіткнень - Генштаб

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Протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці.

“Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб