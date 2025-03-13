Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі.

"Якщо б мова йшла саме про використання надр України чи про право на українські надра, то, безумовно, це питання не лише ратифікації, а й, дійсно, референдуму. Адже ми всі знаємо прописну істину з Конституції України, що надра належать народові України. Угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Мова йде про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд", - сказала Стефанішина в інтерв'ю видавництву "Юридична практика", відповідаючи на запитання, чи необхідно затвердження угоди на всеукраїнському референдумі.

Вона нагадала, що після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки, тобто Україна не отримує зобов’язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання.

"Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду і, відповідно, проведення всіх необхідних процедур для того, щоби після набрання нею чинності розпочалася робота самої інституції", - додала віцепрем'єрка.

Крім того, Стефанішина відкинула тезу, що дана угода є поступкою суверенітетом України.

"Ми керуємося тим, що влада належить народу і всі надра України також належать народові України. Але бюджетна політика — це політика, яку формує і реалізує уряд. І в цьому випадку саме рамкова угода передбачає намір відобразити в майбутній угоді певний порядок розподілу надходжень до державного бюджету. Єдине, що стосується надр України, це те, що надходження до державного бюджету від користування надрами будуть спрямовані у Фонд і реінвестовані в ті самі сфери, з яких генеруються кошти", - наголосила вона.

На запитання, чи потребує угода внесення змін в українське законодавство, Стефанішина зазначила, що безумовно, на етапі імплементації законодавство України потребуватиме суттєвого перегляду.

"Насамперед бюджетного законодавства з точки зору порядку використання надходжень до державного бюджету. Також потребуватиме перегляду низка інших державних програм, які дадуть змогу збалансувати державний бюджет, щоб не було втрат у загальній частині бюджету на оборонні потреби. І безумовно, ми будемо проводити окрему комунікацію з Європейською комісією стосовно забезпечення фінансової стабільності в умовах реалізації цієї угоди. Перегляду потребуватиме і певне галузеве законодавство, але передусім бюджетне", - додала вона.

На уточнююче запитання, чи передбачає угода можливість її розірвання сторонами, віцепрем'єрка відзначила, що як Україна, так і США можуть розірвати угоду в загальному порядку.

Стефанішина також відзначила, що фактично модель Фонду не є унікальною, і вірогідно є базовою моделлю, на основі якої нова американська адміністрація передбачає формування спільного економічного інтересу з будь-яким із партнерів.

"Після того як була опрацьована угода з Україною, пролунали певні заяви президента Сполучених Штатів Америки про намір укладати аналогічні угоди з іншими країнами, якщо не помиляюсь, називалися країни Африки й Арабського світу. Також неодноразово президент США наголошував на тому, що ведуться перемовини про економічну співпрацю із самою РФ", - додала вона.