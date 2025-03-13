Події

09:24 13.03.2025

Саратовська область РФ була атакована дронами - ЦПД

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В Саратовській області РФ була зафіксована атака невідомих дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Саратовська область є одним із ключових регіонів у газотранспортній системі росії", - додав Коваленко в повідомленні в телеграм-каналі.

Також в районі атаки розташований Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

"Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку", - зазначив Коваленко.

Теги: #саратовська_область #атака #бпла

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