Серед потерпілих від ракетних ударів по Кривому Рогу є поліцейські

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу вранці середи постраждали 16 людей, серед них двоє поліцейських, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 19:30 поліцейські зафіксували 106 звернень громадян за фактом пошкодження їх майна внаслідок ракетних ударів по місту Кривий Ріг", - написано в телеграмі.

Як зазначається, одна людина загинула, ще 16 отримали травми, серед постраждалих – двоє поліцейських.

Як повідомлялося, вранці 12 березня росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, через що одна людина загинула і двоє постраждали.