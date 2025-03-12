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16:50 12.03.2025

Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках

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Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Всього на лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 66 боєзіткнення, армія РФ активно атакує на покровському та торецькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у середу.

Так, на покровському напрямку окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. "Сили оборони… відбили 17 атак противника, десять боєзіткнень тривають дотепер", - повідомляє Генштаб у зведенні в Телеграмі.

На торецькому напрямку відбулося дев’ять ворожих атак. Ворог атакував в районах Торецька, Дружби та Озарянівки, наразі тривають чотири боєзіткнення.

На куп’янському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони шість разів, одне боєзіткнення триває до цього часу. На новопавлівському напрямку загарбники шість разів йшли в наступ на позиції українських військ, успіху не мали. Чотири боєзіткнення зафіксовано на сіверському напрямку, два бої продовжуються до цього часу. На гуляйпільському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки. На оріхівському напрямку загарбники атакували тричі, на даний час одну атаку ворога вдалося відбити, ще дві - тривають. На лиманському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки.

"На Курщині, за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили одну атаку загарбників. Крім того, ворог тричі завдавав авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, та здійснив 144 артилерійських обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню", - інформують в зведенні.

На харківському, краматорському та придніпровському напрямках ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

Теги: #фронт #генштаб

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