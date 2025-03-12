Події

15:35 12.03.2025

Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

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Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

 Президент України Володимир Зеленський "не чув" щодо запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, проте сподівається на позитивну зустріч з ним.

"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми маємо підходити до будь-яких наших зустрічей", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у середу.

Президент також наголосив, що Україна готова до підписання рамкової угоди про корисні копалини.

Теги: #трамп #зеленський

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