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12:45 12.03.2025

Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

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Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства.

"Множинне громадянство - це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства. Це важливо тому, що у нас мало людей… Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт… Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю. Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками", - сказав Чернишов журналістам у середу в Києві.

У зв’язку з цим віцепремʼєр наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.

"Українське громадянство - це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей", - сказав він.

На думку міністра, впровадження множинного громадянства має передбачати: «легалізацію» громадян України, які уже отримали громадянство інших країн; автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців; збереження первинного громадянства; запровадження «Національних карт» (UA community Card, UA national Card); спрощення процедури надання громадянства України іноземцями; відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

"Це ще не прийняте рішення, це мій підхід", - додав Чернишов.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства.

Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.

Як повідомлялося, президентський законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України” спрощує порядок набуття громадянства та удосконалює регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які у встановленому законодавством України порядку проходять (проходили) військову службу за контрактом у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії або є одним із подружжя такої особи або її дитиною, а також є однією з осіб, що не є членами сім’ї.

17 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Теги: #множинне_громадянство #чернишов

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