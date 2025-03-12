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11:51 12.03.2025

Глава МЗС Польщі: Поставки зброї зі США Україні через Ясьонку повернулися до колишнього рівня

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Глава МЗС Польщі: Поставки зброї зі США Україні через Ясьонку повернулися до колишнього рівня
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр у Жешуві-Ясьонці, повернулися до попереднього рівня, який спостерігався до призупинки.

Як повідомляє польське RMF24, про це Сікорський заявив під час спілкування зі ЗМІ разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, який зупинився в Варшаві, повертаючись із Джидди.

“Підтверджую, що поставки зброї через Ясьонку повернулися до колишнього рівня”, - сказав Сікорський.

Сибіга наголосив, що “дуже важливим результатом вчорашньої зустрічі є відновлення поставок зброї з Жешува, тому що там найбільший логістичний центр, звідки Україна отримує зброю.

“Це дуже важливе рішення, особливо зараз, для нашої оборони”, - сказав він.

Сікорський зазначив, що з Сибігою вони консультувалися раніше, перед зустріччю в Саудівській Аравії. Він нагадав, що цим консультаціям передувала його телефонна розмова зі спецпредставником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом.

“Ми задоволені цими новими пропозиціями та новими ідеями щодо запобігання російській агресії проти України – наголосив глава польського МЗС.

Міністр закордонних справ України зазначив, що Сікорський став першим міністром з країни ЄС, якого він особисто проінформував про результати вівторкових переговорів із делегацією США в Джидді. Він зазначив, що ці результати "дуже важливі, майже історичні " .

Він сказав, що вдячний Сікорському за постійний контакт і обмін думками. Міністр додав, що тепер американська сторона зв'яжеться з цього приводу з російською.

“Україна є країною, яка найбільше хоче покласти край цій війні та укласти справедливий, міцний мир . Це дуже важливо, я ще раз хочу подякувати польській стороні, польському народу за ту підтримку, яку ми отримували і отримуємо”, – додав міністр закордонних справ України.

Теги: #поставки #україна #зброя #сікорський #сша

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